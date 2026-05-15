«Дыма без огня не бывает»: Фицо о слухах про наркозависимость Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не исключает наркозависимость украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что не видит причин, по которым его страна не может комментировать информацию, возникающую в медиапространстве. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале правительства Словакии.

Я считаю, что если что-то публикуется снова и снова, то должен действовать принцип: дыма без огня не бывает, — сказал Фицо.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что взрывной рост производства синтетических наркотиков произошел на Украине после начала СВО. По его словам, украинские спецслужбы используют наркобизнес для вреда россиянам.

До этого бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что в 2022 году он поставил перед своей медиакомандой пропагандистскую задачу, которая вызвала шок. Она отметила, что президент Украины потребовал разработать систему, аналогичную той, которую применял нацистский политик Йозеф Геббельс. Мендель также заявила о том, что Зеленский мог принимать запрещенные вещества.