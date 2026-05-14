В Словакии вскрыли лукавство Европы после заявлений о газе из России Вице-спикер парламента Словакии: ЕС лукавит, говоря о запрете импорта газа из РФ

Европейские страны лукавят, когда говорят о запрете на импорт российского газа, но при этом продолжают его покупать, заявил в интервью ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. Он добавил, что все в ЕС понимают: энергобезопасность и конкурентоспособность необходимы.

Те страны, которые кричат, что необходимо полностью запретить импорт энергоресурсов из РФ, в последнее время закупили рекордные объемы сжиженного газа. То есть эти заявления противоречат сами себе, потому что все понимают: энергетическая безопасность и конкурентоспособность необходимы, — заявил политик.

Описывая ситуацию с поставками энергоносителей в Словакию, Гашпар подчеркнул, что сейчас газ поступает в страну в основном через «Турецкий поток», так как основной маршрут через Украину остановлен. Словакия была бы рада, если бы газ продолжал идти в Европу по уже построенной украинской инфраструктуре, добавил он.

По его словам, сегодня большое значение для поставок достаточных объемов газа и нефти имеет ситуация вокруг Ирана. Обстановка в Ормузском проливе меняется каждый день. Это начинает влиять не только на мировую экономику, но, безусловно, и на европейскую, констатировал Гашпар.