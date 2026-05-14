День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 07:25

В Словакии вскрыли лукавство Европы после заявлений о газе из России

Вице-спикер парламента Словакии: ЕС лукавит, говоря о запрете импорта газа из РФ

Подписывайтесь на нас в MAX

Европейские страны лукавят, когда говорят о запрете на импорт российского газа, но при этом продолжают его покупать, заявил в интервью ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. Он добавил, что все в ЕС понимают: энергобезопасность и конкурентоспособность необходимы.

Те страны, которые кричат, что необходимо полностью запретить импорт энергоресурсов из РФ, в последнее время закупили рекордные объемы сжиженного газа. То есть эти заявления противоречат сами себе, потому что все понимают: энергетическая безопасность и конкурентоспособность необходимы, — заявил политик.

Описывая ситуацию с поставками энергоносителей в Словакию, Гашпар подчеркнул, что сейчас газ поступает в страну в основном через «Турецкий поток», так как основной маршрут через Украину остановлен. Словакия была бы рада, если бы газ продолжал идти в Европу по уже построенной украинской инфраструктуре, добавил он.

По его словам, сегодня большое значение для поставок достаточных объемов газа и нефти имеет ситуация вокруг Ирана. Обстановка в Ормузском проливе меняется каждый день. Это начинает влиять не только на мировую экономику, но, безусловно, и на европейскую, констатировал Гашпар.

Европа
Словакия
Россия
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Словакии вскрыли лукавство Европы после заявлений о газе из России
В РАН озвучили, от чего зависит готовность страны к хантавирусу
Более 30 «птичек» ВСУ сбили в российских регионах за ночь
ВСУ напали на мирных жителей ДНР при эвакуации
«В чем смысл?»: Рубио усомнился в пользе НАТО для США
Подсчитано, как изменилась пенсия работающих россиян за год
Врач раскрыла нюанс диагностики диабета после 70 лет
Си Цзиньпин не дал Трампу «одержать верх» в 14-секундном рукопожатии
Командование ВСУ перебросило колумбийских наемников под Сумы
«Честь быть другом»: Трамп понадеялся на улучшение отношений КНР и США
Врач ответила, чем опасны диеты с низким содержанием жиров
В РАН предположили, как может опасно измениться хантавирус Андес
Россиянам объяснили, как выбрать хороший фитнес-клуб
Важное новшество в выплатах многодетным: что изменится с 22 мая 2026-го
Водителям назвали главную ошибку при хранении зимних шин
«Должны стать партнерами»: Китай определил вектор переговоров с США
Трамп приехал на встречу с китайским лидером
Косметолог развеяла популярные мифы о лазерной липосакции
«Царица стола»: назван продукт, полезный почти для всего организма
Норвегия намерена выйти на диалог с российскими военными по Арктике
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.