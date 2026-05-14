Более 30 «птичек» ВСУ сбили в российских регионах за ночь Минобороны РФ: средства ПВО сбили 36 беспилотников ВСУ в российских регионах

Средства ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. В частности, БПЛА уничтожили в Белгородской, Брянской и Воронежской областях.

В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 13 мая текущего года до 07:00 мск 14 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что дроны нейтрализовали в Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбили в Московском регионе и в Крыму.

Вечером 13 мая стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников над российскими регионами за последние семь часов. Отмечается, что все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

До этого омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что 31 человек, в том числе трое детей, пострадал в регионе за неделю из-за атак ВСУ. При этом известно об одном погибшем от ударов украинских военных.