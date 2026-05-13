День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 21:27

Минобороны подвело итоги налета БПЛА за последние семь часов

Минобороны: ПВО уничтожила 66 украинских беспилотников над Россией

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников над российскими регионами за последние семь часов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

13 мая текущего года в период с 14:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областей. Кроме того, вражеские БПЛА были уничтожены над Московским регионом и Крымом.

Ранее средства противовоздушной обороны ликвидировали 100 украинских беспилотников над регионами России за девять часов. По подсчетам Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись 10 регионов страны.

До этого стало известно, что в ночь на 1 мая ПВО ликвидировала более 140 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись девять регионов страны.

Власть
Минобороны
БПЛА
ПВО
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессии-убийцы: как выжить тем, кто работает на пределе
Совбез Ирана назвал Россию гарантом безопасности
Дача, отель или глэмпинг: сколько стоит, где искать, как арендовать
Начальника ВСУ приговорили к пожизненному сроку после атаки на Белгородчину
Минобороны подвело итоги налета БПЛА за последние семь часов
ФБР выявило массовый взлом роутеров в США
Клещевой энцефалит в 2026-м: самые опасные регионы РФ, что делать при укусе
Туристы начали массово «штурмовать» остров Эпштейна
«Секретный код Жириновского»: сбывается страшное пророчество о Зеленском
Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Челябинске
Юра Борисов играет Гамлета: первые кадры нового спектакля в МХТ Чехова
Врачи рассказали о состоянии ребенка, которому оторвало пальцы в детсаду
Боксер проиграл свой первый бой и оказался по частям в реке
Ермака заподозрили в планах бежать с Украины
Автомобиль взорвался в центре Киева
Нетаньяху тайно встретился с зарубежным лидером
Диктор раскрыл старый секрет об умершем тележурналисте Молчанове
Аракчи обвинил Кувейт в нападении на иранское судно в Персидском заливе
Ковальчук двумя словами описал назначение врио губернатора Брянской области
Депутат Госдумы покинул ЛДПР
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.