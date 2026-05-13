Минобороны подвело итоги налета БПЛА за последние семь часов Минобороны: ПВО уничтожила 66 украинских беспилотников над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников над российскими регионами за последние семь часов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

13 мая текущего года в период с 14:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областей. Кроме того, вражеские БПЛА были уничтожены над Московским регионом и Крымом.

Ранее средства противовоздушной обороны ликвидировали 100 украинских беспилотников над регионами России за девять часов. По подсчетам Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись 10 регионов страны.

До этого стало известно, что в ночь на 1 мая ПВО ликвидировала более 140 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись девять регионов страны.