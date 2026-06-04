Хинштейн раскрыл масштабы атаки ВСУ на Курскую область Хинштейн: за сутки над Курской областью сбили 139 беспилотников

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 190 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, средства ПВО сбили 139 беспилотников различного типа, сообщил в мессенджере МАКС губернатор Александр Хинштейн. Погибших в результате атак нет, есть раненые и разрушения в нескольких населенных пунктах.

Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 3 июня до 09.00 4 июня сбито 139 вражеских беспилотников различного типа. 190 раз враг применил артиллерию по отселенным районам, — сообщил Хинштейн.

Беспилотники, по его словам, 18 раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств. В селе Калиновка Хомутовского района пострадал мужчина, повреждены три автомобиля. В поселке Хомутовка выбиты стекла и поврежден фасад дома.

В Рыльске вблизи автозаправки ранен еще один мужчина, повреждены кузов и остекление автомобиля, а также заправочная колонка. В поселке Глушково Глушковского района пострадал третий мужчина — всех раненых госпитализировали, врачи оказали им необходимую помощь, отметил губернатор.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня по поселку Суземка. В результате атаки погиб один мирный житель.