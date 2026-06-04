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04 июня 2026 в 18:49

ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской АЭС

ВСУ атаковали 20 беспилотниками критическую инфраструктуру Запорожской АЭС

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов беспилотниками по территории тепловой электростанции рядом с Запорожской АЭС, сообщается в официальном канале станции в мессенджере МАКС. По данным атомщиков, в атаке участвовали БПЛА тяжелого типа.

Сегодня вооруженные формирования Украины осуществили множественную атаку с применением тяжелых беспилотных летательных аппаратов по территории, расположенной в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, входящей в Росатом. Зафиксировано более 20 ударов БПЛА, — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, целью атаки стала территория тепловой электростанции. На ней располагаются критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу линии электропередачи «Ферросплавная-1».

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что Запорожская атомная электростанция продолжает работу в штатном режиме, несмотря на атаку на Запорожскую ТЭС, о которой сообщило Международное агентство по атомной энергии. Она подчеркнула, что нарушений безопасной эксплуатации в настоящее время не зафиксировано.

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