На ЗАЭС раскрыли режим работы станции после атаки на Запорожскую ТЭС

На ЗАЭС раскрыли режим работы станции после атаки на Запорожскую ТЭС На ЗАЭС сообщили о штатной работе станции после атаки на Запорожскую ТЭС

Запорожская атомная электростанция продолжает работу в штатном режиме, несмотря на атаку на Запорожскую ТЭС, о которой сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС. Она подчеркнула, что нарушений безопасной эксплуатации в настоящее время не зафиксировано.

На данный момент Запорожская АЭС работает штатно, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет, — сказала представитель ЗАЭС.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 4 июня уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников село Демьянки Стародубского округа Брянской области. Как уточнил врио губернатора региона Егор Ковальчук, в результате удара пострадала местная жительница, ее госпитализировали.

Прежде жилой дом и гараж с автомобилем загорелись в городе Сватово Луганской Народной Республики после удара беспилотника. Огонь уничтожил гараж на площади 20 квадратных метров, автомобиль ВАЗ-2114 и крышу дома на 50 «квадратах».