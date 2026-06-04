Обстрел ВСУ унес жизнь жителя Курской области

Мужчина погиб в деревне Лещиновке Глушковского района в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в МАКСе губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он уточнил, что снаряд упал прямо на частный дом.

К глубокой скорби, погиб местный житель. Виктору Геннадьевичу было 68 лет. Самые искренние соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия, которой никогда не будет оправдания, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили 19 дронов ВСУ над российскими регионами и Черным морем. Как передавала пресс-служба Минобороны РФ, перехват и уничтожение БПЛА в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

До этого стало известно, что мужчина пострадал в результате взрыва дрона ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия в селе Вознесеновка. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранения грудной клетки. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.