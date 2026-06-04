Украинский дрон сдетонировал и отправил мужчину в больницу с травмой груди

Украинский дрон сдетонировал и отправил мужчину в больницу с травмой груди Житель села Вознесеновка в Белгородской области пострадал из-за взрыва дрона ВСУ

Мужчина пострадал в результате взрыва украинского беспилотника в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. По его информации, FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия в селе Вознесеновка.

Пострадал мирный житель, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина получил минно-взрывную травму и ранения грудной клетки. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще три пострадали при атаке украинского дрона на пригородный поезд в Крыму. Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, состав следовал из Азовского в Керчь. Семьям окажут всю необходимую поддержку.