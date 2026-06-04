Путин рассказал, что беспокоит Россию больше всего

Россия не выступает против евроассоциации Киева, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. По его словам, Евросоюз мог бы способствовать урегулированию ситуации, убедив Киев пойти на компромисс, вместо предоставления ему оружия. Путин подчеркнул, что Москву беспокоит превращение ЕС в новый военный блок.

Нас вообще это не касается. Мы не против — пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок, — сказал политик.

Ранее Путин обратил внимание, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Так глава государства ответил на вопрос, какой из двух этих целей Москва хочет добиться. Путин напомнил, что тезис о противоречии высказал госсекретарь США Марко Рубио, чьи слова прозвучали на фоне напряженной внутренней дискуссии в самих Соединенных Штатах.

До этого президент России рассказал, что при подписании мирного документа с Украиной он произнес бы фразу: «Слава богу, все закончилось». Так глава государства ответил на вопрос, что он скажет Владимиру Зеленскому, если сядет с ним за стол для подписания сделки.