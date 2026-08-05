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05 августа 2026 в 11:16

Девушка-квадробер «оккупировала» ЖК в Петербурге

Жители Петербурга вызвали полицию и скорую помощь на «кошкодевочку»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Петербуржцы стали свидетелями необычного перформанса: девушка в образе кошки обосновалась на детской площадке, где устроила программу с элементами квадробинга и медитациями. Кадры представления «кошкодевочки» опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Девушка в черном костюме бегала по двору ЖК во Фрунзенском районе, прыгала по дороге и приставала к прохожим. Однако соседи не оценили перформанс — вместо аплодисментов они вызвали врачей и полицию.

Прибывшие на место медики, как сообщают авторы канала, совместно с правоохранителями свернули представление. «Кошкодевочку» отвезли на проверку.

Осенью прошлого года в Екатеринбурге заметили подозрительную девушку в кошачьей маске и перчатках. Она ходила по дворам и расклеивала объявления якобы о появлении в городе маньяка.

Еще в марте 2025 года глава комитета Госдумы по культуре Денис Майданов говорил, что тема квадробинга больше не актуальна для России. Он отмечал, что в связи с этим в ГД не видят смысла в разработке законопроекта, устанавливающего контроль над субкультурой.

Общество
Санкт-Петербург
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полиция
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