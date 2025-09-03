Саммит ШОС — 2025
Девушка-квадробер запугивает россиян маньяком

Девушку-квадробера заметили в Екатеринбурге за расклейкой объявлений о маньяке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге заметили подозрительную девушку в кошачьей маске и перчатках, когда она расклеивала объявления якобы о появлении в городе маньяка, сообщает e1.ru. Основную часть листовок, которые размещала квадробер, занимал QR-код с неизвестной ссылкой.

Внимание. В нашем районе замечен маньяк. Сканируйте QR-код и читайте предупреждение. Будьте бдительны и предупредите близких, — говорится в объявлении.

В региональном УМВД призывают не переходить по неизвестным ссылкам, так как за ними часто скрывается незаконная реклама или мошенники. Полицейские также добавили, что никакого маньяка в городе нет.

Ранее сообщалось, что студентка одного из столичных вузов получила 10 суток ареста за репост мема с тематикой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его данным, на юмористической картинке присутствовал кот в костюме чародея и указание на нетрадиционные отношения между мужчинами.

До этого председатель общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев призвал провести проверку после фестиваля с участием подростков — представителей ЛГБТ, сатанистов и квадроберов в московском парке Царицыно. Он добавил, что направил соответствующее обращение в МВД и Следственный комитет России.

