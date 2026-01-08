«Мы в этом не одиноки»: в офисе Орбана разнесли мирный план Украины

Так называемый мирный план из 20 пунктов, озвученный украинской стороной, совершенно несостоятелен, заявил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он напомнил, что документ предусматривает вступление страны в Евросоюз и выделение ей $800 млрд со стороны Запада. Гуйяш также отметил, что Будапешт не одинок в своей позиции, передает ТАСС.
В этом плане говорится о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году. Мы считаем это невозможным, и мы в этом не одиноки, — сказал глава канцелярии венгерского премьера.
Он добавил, что на $800 млрд, которые хочет получить Украина, можно выплачивать пенсии жителям Венгрии на протяжении 40 лет. Гуйяш также напомнил, что с момента вступления в Европейский союз Будапешт получил от объединения лишь €73 млрд.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с требующим есть гомункулом, после того как Киев попросил выделить $800 млрд (64 трлн рублей). Политик добавил, что именно по этой причине Брюссель стремился любой ценой заполучить замороженные российские активы.