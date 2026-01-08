«Мы в этом не одиноки»: в офисе Орбана разнесли мирный план Украины

«Мы в этом не одиноки»: в офисе Орбана разнесли мирный план Украины Венгрия назвала мирный план Украины из 20 пунктов несостоятельным

Так называемый мирный план из 20 пунктов, озвученный украинской стороной, совершенно несостоятелен, заявил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он напомнил, что документ предусматривает вступление страны в Евросоюз и выделение ей $800 млрд со стороны Запада. Гуйяш также отметил, что Будапешт не одинок в своей позиции, передает ТАСС.

В этом плане говорится о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году. Мы считаем это невозможным, и мы в этом не одиноки, — сказал глава канцелярии венгерского премьера.

Он добавил, что на $800 млрд, которые хочет получить Украина, можно выплачивать пенсии жителям Венгрии на протяжении 40 лет. Гуйяш также напомнил, что с момента вступления в Европейский союз Будапешт получил от объединения лишь €73 млрд.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с требующим есть гомункулом, после того как Киев попросил выделить $800 млрд (64 трлн рублей). Политик добавил, что именно по этой причине Брюссель стремился любой ценой заполучить замороженные российские активы.