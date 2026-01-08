В ЕС словом «старательно» описали неприятную сторону переговоров по Украине Фицо заявил, что переговорам по Украине старательно мешают

Переговорам по Украине старательно препятствуют, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Из-за этого конфликт будет продолжаться «еще долгие месяцы», поскольку искреннего желания завершить его нет, отметил он на пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем, которую транслировали в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Я убежден, что переговорам о мире старательно мешают. Старательно. Нет искреннего интереса завершить этот конфликт мирным путем как можно скорее, — подчеркнул Фицо.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в ЕС говорят о размещении войск «направо и налево». Он потребовал от сторонников конфликта на Украине в Европе раскрыть сведения об их оборонных доходах, поскольку эти данные позволили бы оценить мотивы решений, которые они продвигают.

Президент Франции Эммануэль Макрон между тем сообщил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат». По его словам, подразумеваются «силы обеспечения мира» после подписания соглашения между Москвой и Киевом.