Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 19:13

В ЕС словом «старательно» описали неприятную сторону переговоров по Украине

Фицо заявил, что переговорам по Украине старательно мешают

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: kremlin.ru/ Артём Геодакян/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Переговорам по Украине старательно препятствуют, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Из-за этого конфликт будет продолжаться «еще долгие месяцы», поскольку искреннего желания завершить его нет, отметил он на пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем, которую транслировали в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Я убежден, что переговорам о мире старательно мешают. Старательно. Нет искреннего интереса завершить этот конфликт мирным путем как можно скорее, — подчеркнул Фицо.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в ЕС говорят о размещении войск «направо и налево». Он потребовал от сторонников конфликта на Украине в Европе раскрыть сведения об их оборонных доходах, поскольку эти данные позволили бы оценить мотивы решений, которые они продвигают.

Президент Франции Эммануэль Макрон между тем сообщил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат». По его словам, подразумеваются «силы обеспечения мира» после подписания соглашения между Москвой и Киевом.

Словакия
Украина
переговоры
Роберт Фицо
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Были сговор и предательство»: Лукашенко о похищении Мадуро
Дружба с украинцами, развод, преследователь: как живет актриса Ольга Кабо
Как выбрать водонагреватель: проточный или накопительный для квартиры и дома
Раскрыто, зачем на самом деле Украина перенесла производство БПЛА в Польшу
В ЕС словом «старательно» описали неприятную сторону переговоров по Украине
Девятилетняя школьница умерла после контрольной по математике
США потребовали от НАТО не раскачивать ситуацию вокруг Гренландии
Раскрыто состояние белгородского чиновника, пострадавшего от дрона ВСУ
Вернувшимся в Дубай пассажирам Utair дали одно обещание
Украинский дрон ранил главу Грайворонского округа
Жителей Киева призвали запасаться свечами и заряжать пауэрбанки
В Telegram-канале Мадуро запустили отсчет дней с момента его захвата
Пробка из более чем 700 автомобилей скопилась на проезд по Крымскому мосту
Водитель Брежнева раскрыл секреты отдыха генсека в Крыму
Верховный суд РФ встал на сторону охотника в деле с раритетными патронами
Готовим боннский суп для стройности: сжигает жир за 7 дней без голодания
Дмитриева заметили в Париже на фоне встречи «коалиции желающих»
Польша рассмотрит запрос на экстрадицию российского археолога на Украину
Путин прочитал Бушу лекцию о международном праве перед войной США в Ираке
Крупнейшие мировые компании ведут переговоры насчет нефти из Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.