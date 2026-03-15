15 марта 2026 в 09:32

Страховщик объяснил, можно ли лечиться по ОМС в любом регионе России

Глава ВСС Уфимцев: полис ОМС действует по всей России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне могут получить лечение по полису обязательного медицинского страхования в любом регионе страны, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. При этом он отметил, что существуют ограничения по видам услуг и используемым материалам, а расчеты между территориальными фондами производятся в случае оказания помощи за пределами места жительства.

По ОМС можно лечиться в любом регионе, у нас нет крепостного права. Если вы поедете с полисом обязательного медицинского страхования, не дай бог, что-то произойдет в другом субъекте, вам там обязательно окажут помощь. Расчеты за нее производятся между территориальными фондами, — объяснил он.

Ранее глава ВСС напомнил, что туберкулез, ВИЧ, СПИД и заболевания, передающиеся половым путем, не лечатся по программе обязательного медицинского страхования. По его словам, программа ОМС представляет собой социальный гарант минимально необходимого объема медпомощи, основанный на принципах солидарности и приоритета жизненно важной помощи.

Кроме того, стало известно, что проект нового постановления предусматривает включение в программу ОМС в 2026 году вакцинных препаратов от рака, созданных под конкретного пациента с применением мРНК-технологий. Авторы инициативы планируют расширить перечень и другими инновационными способами борьбы с раком, включая пептидную вакцину «Онкопепт» и методы клеточной иммунотерапии.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
