Россиянам назвали болезни, которые не лечатся по ОМС Глава ВСС Уфимцев: туберкулез и СПИД не лечатся по программе ОМС

Туберкулез, ВИЧ и СПИД не лечатся по программе обязательного медицинского страхования, напомнил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, которые приводит РИА Новости, то же касается и заболеваний, передающихся половым путем.

В программу ОМС на сегодняшний день не входит лечение заболеваний, которые передаются половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита, синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулез, расстройства поведения и ряд других, — объяснил Уфимцев.

Он добавил, что программа ОМС — это социальный гарант минимально необходимого объема медицинской помощи. В ее основе лежат принципы солидарности и приоритет жизненно важной помощи.

Ранее микробиолог Александр Гинцбургр рассказал, что новая вакцина от рака, которую планируют включить в программу ОМС, уничтожает не только опухолевые клетки, но и метастазы — вторичные очаги заболевания. Это персонализированный препарат, который создают индивидуально для каждого пациента.