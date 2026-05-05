Вспышка туберкулеза произошла в российской школе Туберкулез выявили у двух учеников школы в Ростове-на-Дону

Инфильтративный туберкулез легких выявили у двух учеников школы № 61 в Ростове-на-Дону, сообщил представитель Минздрава Ростовской области. По его словам, которые приводит РИА Новости, дети госпитализированы, в учебном заведении проведена дезинфекция.

Были выявлены двое учеников с инфильтративным туберкулезом легких, у которых отсутствует бактериовыделение, что исключает риск заражения окружающих. Оба ребенка госпитализированы для лечения, — сказал он.

Представитель Минздрава добавил, что заболевание было выявлено в ходе планового обследования в феврале-марте 2026 года. 17 апреля в школе и по месту жительства заболевших провели заключительную дезинфекцию. Все контактные лица прошли обследование — новых случаев не выявлено. Риска для здоровья учащихся и сотрудников школы нет.

Ранее эксперт социального проекта врач-психиатр Мария Штань рассказала, что перенесенная инфекция туберкулеза может вызвать когнитивные нарушения. По ее словам, часто последствиями заболевания становятся пограничные психические нарушения.