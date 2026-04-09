Врач рассказала о неочевидных последствиях туберкулеза Врач Штань: туберкулез может вызвать когнитивные нарушения

Перенесенная инфекция туберкулеза может вызвать когнитивные нарушения, рассказала «Газете.Ru» эксперт социального проекта врач-психиатр Мария Штань. По ее словам, часто последствиями заболевания становятся пограничные психические нарушения.

Нарушения когнитивных функций у пациентов, которые болеют туберкулезом, отражаются в снижении запоминания, невозможности обучения, ухудшении сосредоточенности, повышенной отвлекаемости при выполнении какой-либо работы, — рассказала Штань.

Врач отметила, что после заболевания могут проявиться астения или аффективные расстройства. Она подчеркнула, что риск нарушения когнитивных функций выше после болезни в пожилом возрасте.

