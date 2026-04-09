Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 11:46

Врач рассказала о неочевидных последствиях туберкулеза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Перенесенная инфекция туберкулеза может вызвать когнитивные нарушения, рассказала «Газете.Ru» эксперт социального проекта врач-психиатр Мария Штань. По ее словам, часто последствиями заболевания становятся пограничные психические нарушения.

Нарушения когнитивных функций у пациентов, которые болеют туберкулезом, отражаются в снижении запоминания, невозможности обучения, ухудшении сосредоточенности, повышенной отвлекаемости при выполнении какой-либо работы, — рассказала Штань.

Врач отметила, что после заболевания могут проявиться астения или аффективные расстройства. Она подчеркнула, что риск нарушения когнитивных функций выше после болезни в пожилом возрасте.

Ранее сообщалось, что обычная сезонная прививка от гриппа может способствовать снижению риска развития деменции. Ученые пришли к выводу, что вакцина помогает уменьшить вероятность сосудистых и воспалительных процессов, которые связаны с ухудшением когнитивных функций.

Здоровье
туберкулез
последствия
риски
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.