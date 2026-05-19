19 мая 2026 в 17:01

Раскрыта статистика по ожирению среди россиян

НМИЦ эндокринологии: каждый третий россиянин страдает ожирением

Каждый третий житель России страдает ожирением, еще столько же имеет избыточный вес, сообщила глава НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева. Она также указала, что заболевание предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа, передает РБК.

По данным эпидемиологическим, каждый третий россиянин имеет ожирение и еще столько же имеет избыточный вес. И это потенциально те пациенты, которые в ближайшее время рискуют перейти в когорту пациентов с сахарным диабетом, — сказала Мокрышева.

По словам Мокрышевой, в России также насчитывается 6 млн пациентов с сахарным диабетом — и еще столько же не знают о диагнозе. Основные усилия направлены на раннее выявление болезни и профилактику осложнений.

Ранее диетолог-нутрициолог Анна Белоусова заявила, что лишний вес представляет опасность для здоровья, так как из-за него может накапливаться жир вокруг внутренних органов. По словам врача, лишний вес грозит сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца.

