19 мая 2026 в 17:13

Россиянам назвали идеальную альтернативу доллару для сбережений

В Минфине посоветовали россиянам хранить сбережения в золоте вместо доллара

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев Заместитель министра финансов Алексей Моисеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россиянам стоит делать сбережения в золоте, а не в наличных долларах, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня». Он объяснил, что привычка копить в иностранной валюте началась в начале и середине 90-х годов, передает РИА Новости.

Золото — это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте. Считаю, что наличная иностранная валюта как способ сбережения — это атавизм, — отметил Моисеев.

Замминистра отметил, что с 2022 года россияне стали покупать золото заметно чаще, чем раньше. Однако, по данным Минфина, объемы торговли драгметаллом все равно остаются низкими, и люди почти не переводят свои накопления из других активов в золото.

По словам Моисеева, в ведомстве всерьез обеспокоены тем, что рынок золота среди обычных граждан почти не развит, и сейчас предпринимают шаги, чтобы это исправить.

Ранее в западных СМИ сообщили, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по динамике к доллару в этом квартале. С начала апреля национальная валюта укрепилась примерно на 12%, достигнув 72,6 рубля за доллар. Отмечается, что рубль второй год подряд игнорирует прогнозы о девальвации.

Экономика
доллары
валюты
золото
сбережения
