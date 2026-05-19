Россиянам назвали идеальную альтернативу доллару для сбережений

Россиянам стоит делать сбережения в золоте, а не в наличных долларах, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня». Он объяснил, что привычка копить в иностранной валюте началась в начале и середине 90-х годов, передает РИА Новости.

Золото — это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте. Считаю, что наличная иностранная валюта как способ сбережения — это атавизм, — отметил Моисеев.

Замминистра отметил, что с 2022 года россияне стали покупать золото заметно чаще, чем раньше. Однако, по данным Минфина, объемы торговли драгметаллом все равно остаются низкими, и люди почти не переводят свои накопления из других активов в золото.

По словам Моисеева, в ведомстве всерьез обеспокоены тем, что рынок золота среди обычных граждан почти не развит, и сейчас предпринимают шаги, чтобы это исправить.

Ранее в западных СМИ сообщили, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по динамике к доллару в этом квартале. С начала апреля национальная валюта укрепилась примерно на 12%, достигнув 72,6 рубля за доллар. Отмечается, что рубль второй год подряд игнорирует прогнозы о девальвации.