Роскомнадзор отчитался о выплатах Хабиба Нурмагомедова

19 мая 2026 в 17:46

Хабиб Нурмагомедов погасил все отчисления за распространение рекламы

Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
У бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова отсутствует задолженность по обязательным отчислениям, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 19 мая 2026 года спортсмен полностью оплатил все предусмотренные платежи, связанные с интернет-рекламой.

По состоянию на 19 мая 2026 года Хабиб Нурмагомедов оплатил все положенные обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете, — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC имел задолженность перед Роскомнадзором в размере 300 тыс. рублей. Спортсмен не внес обязательные платежи за распространение рекламы в интернете. Ведомство требует погасить долг, иначе операции по банковским счетам могут снова ограничить.

До этого сообщалось, что Нурмагомедов полностью прекратил предпринимательскую деятельность в России и принял решение сосредоточить свои активы на рынке ОАЭ. Он был учредителем нескольких российских компаний, среди которых бренд одежды, туристическое агентство и оператор связи.

