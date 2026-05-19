Юрист напомнила о санкциях за сорванное в городе растение

Повреждение зеленых насаждений, в том числе обрывание веток в городе, грозит штрафом, предупредила юрист Полина Гусятникова. В разговоре с «Авторадио» эксперт подчеркнула, что ответственность за подобные нарушения регулируется региональными законами.

Повреждение любых зеленых насаждений, и уж тем более уничтожение, оно преследуется по закону. Ответственность за подобные нарушения предусматривается региональными законами об административных правонарушениях. В большинстве случаев, если мы говорим о повреждениях, то это ответственность от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, — пояснила юрист.

Она добавила, что в исключительных случаях, когда дерево или растение было полностью испорчено, может наступить уголовная ответственность. В таком случае, предупредила Гусятникова, наказание будет варьироваться от 500 тыс. рублей до лишения свободы.

