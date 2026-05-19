Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 17:35

Юрист напомнила о санкциях за сорванное в городе растение

Юрист Гусятникова: повреждение зеленых насаждений грозит штрафом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Повреждение зеленых насаждений, в том числе обрывание веток в городе, грозит штрафом, предупредила юрист Полина Гусятникова. В разговоре с «Авторадио» эксперт подчеркнула, что ответственность за подобные нарушения регулируется региональными законами.

Повреждение любых зеленых насаждений, и уж тем более уничтожение, оно преследуется по закону. Ответственность за подобные нарушения предусматривается региональными законами об административных правонарушениях. В большинстве случаев, если мы говорим о повреждениях, то это ответственность от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, — пояснила юрист.

Она добавила, что в исключительных случаях, когда дерево или растение было полностью испорчено, может наступить уголовная ответственность. В таком случае, предупредила Гусятникова, наказание будет варьироваться от 500 тыс. рублей до лишения свободы.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что россиян могут оштрафовать за неправильную установку кондиционера. По его словам, размещение внешнего блока на фасаде без согласия соседей грозит не только денежным взысканием, но и демонтажем техники за свой счет.

Общество
штрафы
растения
наказания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Развод с Матвеевым, список некрасивых, мнение об СВО: как живет Яна Сексте
Небензя рассказал, что сейчас происходит с переговорами по Украине
«На прицел»: Захарова высказалась об эскалации вокруг атомной станции в ОАЭ
10 дней разлагалась в диване: мигрант убил соседку и покинул Россию
«Чудовищно»: Захарова жестко высказалась о противниках Ирана
«Пример для всего мира»: как Азербайджан строит города будущего
Писательницу-иноагента внесли в список террористов
Путин прилетел в Пекин
ВСУ сконцентрировали свои атаки на новый регион России
Военэксперт ответил, правда ли Украина разработала мощнейшие умные бомбы
Захарова раскрыла, кто «благославил» Киев на удары по российской энергетике
Дегтярев назвал сломанным мировой спорт без России
МЧС судится с Бабкиной из-за бомбоубежища
В Таганроге умер последний живший в России Праведник народов мира
Мирные жители Курской области получили жуткие травмы из-за атаки ВСУ
Дипломат объяснил отсутствие стратегического диалога с Западом
ВСУ ударили по медобъектам в российском городе
Атака ВСУ обернулась смертью мирного жителя в Белгородской области
«Аэрофлот» на ЦИПР представил голосового помощника и цифрового аватара
Умеренная прохлада, грозы и температура до +23: погода в Москве в выходные
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.