На Украине призвали многократно увеличить штрафы за русский язык На Украине предложили увеличить в 10 раз штрафы за использование русского языка

Языковой омбудсмен на Украине Елена Ивановская предложила поднять в 10 раз штрафы за использование русского языка в стране. По ее мнению, которое приводит издание «Левый берег», действующий размер штрафов «для определенного сегмента бизнеса нечувствителен».

Существенное увеличение наказания предлагается применять к «системным нарушителям, которые не реагируют ни на первое, ни на второе предупреждение». Сейчас штраф за первое нарушение составляет 3,4–5,1 тыс. гривен (5,5–8,3 тыс. рублей). Повторное нарушение обойдется в 8,5–11,9 тыс. гривен (13–20 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила примерно 600 заявлений от россиян и украинцев, выразивших желание переселиться в Россию. Причиной, по данным омбудсмена, служат политические гонения со стороны украинских властей. По ее словам, людей на Украине преследуют за пророссийскую позицию и интерес к России.