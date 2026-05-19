Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 07:05

Россиян предупредили о штрафах за неправильную установку кондиционера

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за неправильную установку кондиционера могут оштрафовать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиян могут оштрафовать за неправильную установку кондиционера, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, размещение внешнего блока на фасаде без согласия соседей грозит не только денежным взысканием, но и демонтажем техники за свой счет.

Установка кондиционера на фасаде дома способна повлечь за собой непредвиденные споры с соседями или УК. Многие жильцы ошибочно думают, что внешняя стена их квартиры принадлежит исключительно им. Но это не так. Она является общим имуществом всех собственников в доме. Поэтому для размещения оборудования на фасаде требуется одобрение жильцов. Если вы решите рискнуть и установить кондиционер без согласования, последствия могут быть неприятными. Вам выпишут штраф до 2,5 тыс. рублей, а еще есть риск получить судебный иск. По его решению могут обязать демонтировать технику и привести фасад в первоначальный вид за свой счет, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что в некоторых городах действуют дополнительные локальные правила, а для зданий — объектов культурного наследия требования становятся еще строже. По его словам, техническая сторона монтажа тоже имеет значение: дренажную систему лучше подключать к общедомовой канализации, а при ее отсутствии использовать распылитель, чтобы вода не заливала окна соседей.

Ранее профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд заявил, что в загрязненных кондиционерах могут обитать бактерии легионеллы. По его словам, эти микроорганизмы наиболее опасны для аллергиков и людей с плохим иммунитетом.

Общество
россияне
штрафы
правонарушения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ярославле возобновили движение транспорта на выезде в сторону Москвы
Раскрыто, откуда на рынке труда возникают «вакансии-пустышки»
«Это поражает»: в США заметили безумие Зеленского после решения по Ермаку
Россиянам рассказали о дополнительном страховании от нападения акул
В МИД РФ раскрыли, какие страны чаще всего хотят купить нефть у России
Азаров заявил, что 60–70% жителей Украины говорят в быту по-русски
«Украинцы в отчаянии»: в США увидели важный сигнал в ударах ВСУ по РФ
Черничук сообщил об ударах по объектам ЗАЭС и инфраструктуре Энергодара
Названы регионы России, где ожидаются погодные аномалии в ближайшие дни
В Воронежской области назвали число сбитых за ночь беспилотников ВСУ
Россиян предупредили о штрафах за неправильную установку кондиционера
Человек погиб на базе SpaceX в Техасе
Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах
Боец ВСУ рассказал, как сдался в плен российскому дрону
Освобождение ДНР и срыв атаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 мая
Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре
Врач ответил, что нужно делать при укусе пчелы в первую очередь
Череповец остался без авиасообщения
Кондитер раскрыл, как отличить настоящий шоколад от дешевой подделки
Врач объяснила, как отличить аллергию на солнце от обычного ожога
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.