Россиян предупредили о штрафах за неправильную установку кондиционера

Россиян могут оштрафовать за неправильную установку кондиционера, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, размещение внешнего блока на фасаде без согласия соседей грозит не только денежным взысканием, но и демонтажем техники за свой счет.

Установка кондиционера на фасаде дома способна повлечь за собой непредвиденные споры с соседями или УК. Многие жильцы ошибочно думают, что внешняя стена их квартиры принадлежит исключительно им. Но это не так. Она является общим имуществом всех собственников в доме. Поэтому для размещения оборудования на фасаде требуется одобрение жильцов. Если вы решите рискнуть и установить кондиционер без согласования, последствия могут быть неприятными. Вам выпишут штраф до 2,5 тыс. рублей, а еще есть риск получить судебный иск. По его решению могут обязать демонтировать технику и привести фасад в первоначальный вид за свой счет, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что в некоторых городах действуют дополнительные локальные правила, а для зданий — объектов культурного наследия требования становятся еще строже. По его словам, техническая сторона монтажа тоже имеет значение: дренажную систему лучше подключать к общедомовой канализации, а при ее отсутствии использовать распылитель, чтобы вода не заливала окна соседей.

Ранее профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд заявил, что в загрязненных кондиционерах могут обитать бактерии легионеллы. По его словам, эти микроорганизмы наиболее опасны для аллергиков и людей с плохим иммунитетом.