Суд в Москве оштрафовал известного разработчика игр

Суд в Москве оштрафовал разработчика игр Epic Games

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 2 млн рублей компанию-разработчика компьютерных игр Epic Games, сообщили РИА Новости в суде. В материале говорится, что такое решение было принято из-за отказа компании локализовать персональные данные россиян.

Суд признал виновной компанию Epic Games, Inc по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей, — сказала собеседница агентства.

До этого мессенджер Telegram оштрафовали на 7 млн рублей по решению суда в Москве. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ.