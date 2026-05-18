Адвокат ответил, что грозит устроившему резню в Петербурге подростку Адвокат Багатурия: юноше из Петербурга грозит до семи лет тюрьмы за поножовщину

Юноше, который устроил резню в Санкт-Петербурге, ударив 23 раза ножом 15-летнего школьника, грозит до семи лет тюрьмы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, шансов избежать ответственности в данном случае нет, так как налицо покушение на убийство.

В случае с нападением юноши на сверстника в Петербурге, у юноши ноль шансов избежать ответственности. Налицо покушение на убийство. Все будет зависеть от локализации ранений. Если они будут находиться в области грудной клетки, то это однозначно покушение на убийство. В таком случае ему грозит до шести-семи лет лишения свободы. Состояние аффекта будет опровергнуто в результате судебно-психиатрической экспертизы. По таким делам она проводится абсолютно всегда. Уверенность матери, что кого-то спровоцировали, — это не юридическое основание для прекращения или невозбуждения уголовного дела, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Нападение произошло в одном из кафе. Между несовершеннолетними возникла ссора, в ходе которой 17-летний юноша достал нож и начал бить школьника.