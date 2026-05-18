День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 15:01

Адвокат ответил, что грозит устроившему резню в Петербурге подростку

Адвокат Багатурия: юноше из Петербурга грозит до семи лет тюрьмы за поножовщину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Юноше, который устроил резню в Санкт-Петербурге, ударив 23 раза ножом 15-летнего школьника, грозит до семи лет тюрьмы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, шансов избежать ответственности в данном случае нет, так как налицо покушение на убийство.

В случае с нападением юноши на сверстника в Петербурге, у юноши ноль шансов избежать ответственности. Налицо покушение на убийство. Все будет зависеть от локализации ранений. Если они будут находиться в области грудной клетки, то это однозначно покушение на убийство. В таком случае ему грозит до шести-семи лет лишения свободы. Состояние аффекта будет опровергнуто в результате судебно-психиатрической экспертизы. По таким делам она проводится абсолютно всегда. Уверенность матери, что кого-то спровоцировали, — это не юридическое основание для прекращения или невозбуждения уголовного дела, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Нападение произошло в одном из кафе. Между несовершеннолетними возникла ссора, в ходе которой 17-летний юноша достал нож и начал бить школьника.

Регионы
Санкт-Петербург
адвокаты
наказания
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков рассказал, какие вопросы поднимут Путин и Си Цзиньпин
«Примут концептуальный документ»: Ушаков о планах Путина и Си Цзиньпина
Врач перечислила способы защиты детей от комаров
Россия и Китай подпишут рекордное число документов в ходе визита Путина
Мать опознала по тату: боксера расчленили после поражения в бою
Летний зной, ливни и первые ночные заморозки: погода в Москве в сентябре
Ушаков объяснил, чем союз России и Китая важен для всего мира
Раскрыт состав делегации Путина в Китае
Ушаков раскрыл, что Путин и Си Цзиньпин обсудят во время встречи
Латвийская нефтебаза закрылась после прилета украинских дронов
В Кремле раскрыли цель сотрудничества России и Китая
Врач объяснила, как позаботиться о питомцах во время поездки в жару
Ушаков: нет никакой увязки между визитами в Китай Трампа и Путина
Ушаков описал отношения России и Китая в нескольких словах
Выругавшийся на встрече с Хинштейном чиновник объяснил, к кому обращался
Врач рассказал, как открывать купальный сезон без вреда для здоровья
Суд принял решение по мере пресечения для экс-замгубернатора Кубани
В Зеленограде местная жительница спасла собаку из-под колес грузовика
«Таблеточки помогают не всегда»: Симоньян пошутила про истерику Пашиняна
Врач дал ценный совет, как защитить кожу в жару
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.