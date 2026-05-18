Инфекционист оценил риск распространения лихорадки Эбола в России

В России нет никаких условий для распространения лихорадки Эбола, заявил в беседе с «Москвой 24» заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров. Он отметил, что естественным источником вируса считаются плодоядные летучие мыши, которые живут при температуре плюс 30 градусов круглый год. Этих животных нет в РФ, а потому риски вспышек заболевания крайне малы. Однако дело не только в этом.

Проблема эпидемии в Конго в том, что там другая культура. Заболевших на первых порах лечат шаманы, которые надеются на выздоровление. А когда африканец уже находится в критическом состоянии, шаман разрешает его отвезти в больницу, но к тому моменту уже поздно что-либо сделать, — объяснил Никифоров.

По его словам, именно в этом и заключается высокая летальность. Если бы больных госпитализировали сразу и они своевременно получали патогенетическую терапию, то можно было бы существенно снизить смертность. Локальная вспышка в Конго не несет глобальной угрозы, заключил врач.

Ранее представители африканских центров по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что число жертв лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго выросло до 88 человек. Согласно их заявлению, количество предположительных случаев заражения достигло 336.