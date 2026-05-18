Врач объяснила, как позаботиться о питомцах во время поездки в жару

Во время поездки с питомцем в жару в салоне должны находиться вода и аптечка, рассказала телеканалу «Краснодар» врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края, член Ассоциации доказательных нутрициологов и специалистов общественного здравоохранения Екатерина Гузман. Она отметила, что лучше избегать поездок в часы максимального повышения температуры.

Особенно важно избегать поездок в пиковую жару, по возможности выезжать рано утром или вечером, а также обязательно проверять исправность кондиционера перед дорогой. В салоне всегда должна быть вода, аптечка, влажные салфетки, — рассказала Гузман.

Врач подчеркнула, что к симптомам перегрева можно отнести: учащенное дыхание, вялость, повышенное слюноотделение и покраснение слизистых. При возникновении таких признаков она рекомендовала как можно быстрее охладить животное и обратиться к ветеринару.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что кошку важно провакцинировать и обработать от паразитов перед поездкой на дачу. Кроме того, важно заранее собрать отдельную аптечку для животного.

