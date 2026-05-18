Зоопсихолог рассказала, как правильно общаться с лошадьми Зоопсихолог Капустина посоветовала вести себя с лошадьми спокойно и уверенно

При общении с лошадьми важно вести себя спокойно и при этом уверенно, посоветовала в беседе с РИАМО зоопсихолог Светлана Капустина. Она предупредила, что неправильные действия могут обернуться травмами и укусами, а впоследствии инфекциями.

С лошадьми нужно разговаривать спокойно и уверенно. Перед тем как подойти, обязательно окликните животное по имени, так как внезапное появление может его напугать. Нельзя подходить к лошади сзади, иначе она может лягнуть, не увидев вас. Угощать ее требуется с раскрытой ладони: если держать лакомство в пальцах, она может прикусить их зубами. Нельзя резко махать руками перед мордой лошади — это провоцирует агрессию, — уточнила Капустина.

Она порекомендовала не гладить животного по ногам. В случае если лошадь возбуждена, лучше поводить ее по кругу на расстоянии. Размеренные шаги успокоят ее, пояснила специалист. После контакта с животным желательно обработать руки антисептиком или помыть их.

Ранее Капустина заявила, что чрезмерная активность кошки может указывать на проблемы с ее здоровьем. Однако, по ее словам, зачастую повышенная энергичность питомца обусловлена позитивными переменами в его жизни.