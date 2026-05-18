Раскрыто, зачем Молдавия устраивает Приднестровью экономическую блокаду

Молдавские власти намеренно душат экономику Приднестровья, веря, что финансовые трудности отдалят республику от России, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, новый закон о поэтапном введении НДС и акцизов для местных предприятий приведет к ухудшению ситуации, поскольку дополнительные налоги начнут уходить в бюджет Кишинева.

В случае введения Молдавией двойного налогообложения, будет поэтапное увеличение НДС и акцизов для предприятий Приднестровья. Конечно, дополнительные налоги, средства, с которых станут уходить в Кишинев, а не оставаться в республике, экономику никак не улучшат. Молдавские власти хотят придушить Приднестровье. У них есть такая стратегическая линия. Молдавия хочет вступить в Евросоюз. А пока этого не случилось, власти страны душат Приднестровье. Они верят, что экономические проблемы отдалят регион от России, — пояснил Светов.

Он отметил, что Кишинев последовательно использует географическую изоляцию региона, граничащего с Румынией, Молдавией и Украиной, для экономического давления. По мнению Светова, единственным препятствием для полной блокады сейчас являются российские миротворцы, и власти страны во главе с Майей Санду будут добиваться их вывода. Политолог добавил, что решение России об облегчении получения гражданства для жителей Приднестровья вызвало у молдавского руководства истерику.

Приднестровье не имеет границ с более-менее дружественными странами, с Россией. Оно находится в ситуации, когда рядом Румыния, Молдавия и Украина — три государства. Одно — член ЕС, два других туда стремятся. И они делают все, чтобы Приднестровье капитулировало. Поэтому для Кишинева единственное препятствие — это российские миротворцы. Власти Молдавии будут добиваться их вывода, о чем все время говорит Санду. Плюс наше решение об облегчении получения гражданства РФ жителям Приднестровья тоже вызвало у Кишинева истерику. Сейчас 250 тыс. человек имеют паспорта, и из оставшихся 200 тыс. жителей сколько захотят стать гражданами России? Это резко уменьшает возможности давления на них, — заключил Светов.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что предприятия республики перестанут нормально работать в случае введения Молдавией двойного налогообложения. По его словам, в таком случае наступит экономическая и социально-гуманитарная катастрофа.