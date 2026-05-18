День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 12:36

Раскрыто, зачем Молдавия устраивает Приднестровью экономическую блокаду

Политолог Светов: Молдавия верит, что экономические проблемы отдалят ПМР от РФ

Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Молдавские власти намеренно душат экономику Приднестровья, веря, что финансовые трудности отдалят республику от России, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, новый закон о поэтапном введении НДС и акцизов для местных предприятий приведет к ухудшению ситуации, поскольку дополнительные налоги начнут уходить в бюджет Кишинева.

В случае введения Молдавией двойного налогообложения, будет поэтапное увеличение НДС и акцизов для предприятий Приднестровья. Конечно, дополнительные налоги, средства, с которых станут уходить в Кишинев, а не оставаться в республике, экономику никак не улучшат. Молдавские власти хотят придушить Приднестровье. У них есть такая стратегическая линия. Молдавия хочет вступить в Евросоюз. А пока этого не случилось, власти страны душат Приднестровье. Они верят, что экономические проблемы отдалят регион от России, — пояснил Светов.

Он отметил, что Кишинев последовательно использует географическую изоляцию региона, граничащего с Румынией, Молдавией и Украиной, для экономического давления. По мнению Светова, единственным препятствием для полной блокады сейчас являются российские миротворцы, и власти страны во главе с Майей Санду будут добиваться их вывода. Политолог добавил, что решение России об облегчении получения гражданства для жителей Приднестровья вызвало у молдавского руководства истерику.

Приднестровье не имеет границ с более-менее дружественными странами, с Россией. Оно находится в ситуации, когда рядом Румыния, Молдавия и Украина — три государства. Одно — член ЕС, два других туда стремятся. И они делают все, чтобы Приднестровье капитулировало. Поэтому для Кишинева единственное препятствие — это российские миротворцы. Власти Молдавии будут добиваться их вывода, о чем все время говорит Санду. Плюс наше решение об облегчении получения гражданства РФ жителям Приднестровья тоже вызвало у Кишинева истерику. Сейчас 250 тыс. человек имеют паспорта, и из оставшихся 200 тыс. жителей сколько захотят стать гражданами России? Это резко уменьшает возможности давления на них, — заключил Светов.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что предприятия республики перестанут нормально работать в случае введения Молдавией двойного налогообложения. По его словам, в таком случае наступит экономическая и социально-гуманитарная катастрофа.

Европа
Молдавия
Приднестровье
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам
В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором
Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море
Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира
На Украине жестоко избили гражданина США
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион
Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России
Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели
На Солнце сформировался опасный центр активности
Синоптик пообещала москвичам жаркую рабочую неделю
В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки
Назаров, обида на Добронравова, бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Песков описал отношения России и КНР
«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Песков сравнил удары по России и Украине
Россия ждет от США посредничества в урегулировании украинского кризиса
«Мы рассчитываем»: Песков о переговорном процессе по Украине
В Кремле рассказали о диалоге с Кубой
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.