«Европа упирается»: Губерниев оценил допуск гимнастов под флагом России

Российские гимнасты смогут выступить на всех международных турнирах под флагом и гимном страны, кроме чемпионата Европы, заявил «Чемпионату» спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев. По его словам, продолжается поступательное возвращение национальной символики россиянам. Губерниев отметил, что пока есть проблемы с коммуникацией с европейскими федерациями видов спорта.

Прекрасная новость. Однако вопрос в том, что на чемпионате мира мы будем выступать с флагом и гимном, а на чемпионате Европы в Загребе — нет. Европа упирается, но Международной федерации скажем огромное спасибо. На чемпионате мира увидим нашу полноценную команду с флагом и гимном, — сказал Губерниев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что возвращение флага и гимна российским гимнастам стало большой победой новой объединенной Федерации гимнастики России. По его словам, теперь нужно ждать таких же решений от других международных организаций.