Губерниев назвал свой любимый фильм о ВОВ

05 мая 2026 в 20:19

Губерниев назвал фильм «Офицеры» одним из любимых о ВОВ

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «Офицеры» режиссера Владимира Рогового одним из своих любимых фильмом о Великой Отечественной войне. В разговоре с Общественной Службой Новостей он также выделил кинокартину «Женя, Женечка и „катюша“».

Несмотря на обилие современных фильмов о войне, я все-таки в этом смысле приверженец классического советского кинематографа. Например, прекрасная картина «Офицеры» режиссера Владимира Рогового. С огромным уважением отношусь к работе Владимира Мотыля «Женя, Женечка и „катюша“». Это великолепная советская цветная художественная трагикомедия, — поделился Губерниев.

Ранее президент России Владимир Путин отметил вклад коренных малочисленных народов в победу в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что в годы ВОВ выходцы из малых этносов самоотверженно сражались на фронте.

