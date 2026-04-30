30 апреля 2026 в 15:07

Путин подчеркнул вклад малых народов в победу в ВОВ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с представителями коренных малочисленных народов, в ходе которой особо отметил их историческую отвагу. В ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» глава государства напомнил, что в годы Великой Отечественной войны выходцы из малых этносов самоотверженно сражались на фронте. Прямая трансляция шла на канале Российского общества «Знание» в VK Video.

Мы знаем, с какой отвагой сражались представители коренных малых народов в годы Великой Отечественной войны, по праву были удостоены званий Героя Советского союза и других высоких наград, — подчеркнул российский лидер.

Путин отдельно упомянул, что один из самых легендарных снайперов того времени был представителем именно одного из малых народов Севера. Это выступление в очередной раз подтвердило значимость вклада всех народов страны в общую победу.

Власть
Владимир Путин
малые народы
ВОВ
