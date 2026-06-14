Перечислены новые правила по кредитам, вступающие в силу с 1 июля Финансист Белянчикова: всего 90% от вашей зарплаты для займа учтут банки с июля

С 1 июля 2026 года банки начнут применять дисконт к доходам, которые заемщик не сможет подтвердить документально, объяснила агентству ПРАЙМ доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По ее словам, с этой даты банк сможет учесть лишь 90% от самостоятельно заявленной суммы.

Белянчикова отметила, что уже сейчас в расчетах учитываются только поступления с четкой маркировкой, такие как зарплата, пенсия, социальные выплаты или арендная плата. При этом переводы от родственников, возврат долгов или разовые продажи больше не способствуют увеличению кредитного лимита.

Кроме того, с 1 июля 2026 года неподтвержденный доход не должен превышать среднедушевой доход в регионе, согласно данным Росстата. Полностью отмененный упрощенный подход, при котором неподтвержденные доходы учитывались, наступит через год, с 1 июля 2027 года.

В связи с этим, эксперт посоветовала заемщикам заблаговременно продумать возможность документально подтвердить свой доход. В противном случае получение крупного кредита без таких подтверждений станет значительно сложнее.

Ранее адвокат Диана Мангутова рассказала, что сокрытие кредита при оформлении нового займа может привести к уголовной ответственности. По ее словам, предоставление фальшивой справки о доходах также является незаконным.