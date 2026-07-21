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Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 18:36

В разведке США сделали признание о новых ударах по Ирану

WP: США не смогут склонить Иран к уступкам новыми атаками

Иран Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новые атаки США на Иран не склонят республику к уступкам и не смягчат ее переговорную позицию, пишет газета The Washington Post со ссылкой на выводы американской разведки. Отмечается, что в настоящее время стороны находятся в неопределенном состоянии, балансируя «между миром и войной».

Аналитики назвали ситуацию тревожной, учитывая все более мощные удары, которыми обмениваются страны. Доклад с этими выводами был представлен администрации президента США Дональда Трампа. Издание пишет, что обзор аналитиков отражает «патовую ситуацию», с которой столкнулся глава государства в этой войне.

Ранее источники сообщили, что команда президента США Дональда Трампа изучает возможность расширения военных действий в Иране — вплоть до захвата острова Харк и атак на подземные ядерные объекты. В Ситуационном центре прошло совещание, где обсуждались меры по ослаблению иранского контроля над Ормузским проливом на фоне постоянных атак США.

Кроме того, Трамп заявил: американская администрация в ближайшее время оценит перспективы достижения новых соглашений с Ираном. Он отметил, что иранские власти крайне заинтересованы в переговорах. Хозяин Белого дома добавил, что в ближайшее время получится узнать, будут ли дальнейшие переговоры или США придется просто «покончить с этим».

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