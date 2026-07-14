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14 июля 2026 в 04:49

Полиция арестовала экс-президента Ирана Ахмадинежада

NYT: бывший президент Ирана Ахмадинежад арестован из-за связи с «Моссадом»

Махмуд Ахмадинежад Махмуд Ахмадинежад Фото: Sobhan Farajvan/Global Look Press
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Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом из-за предполагаемых контактов с израильской разведкой «Моссад», передает газета The New York Times. По ее данным, решение принималось разведывательным подразделением Корпуса стражей исламской революции.

Как утверждает газета, в течение года «Моссад» вел скрытую работу по установлению контактов с бывшим президентом Ирана, рассматривая возможность его участия в политическом будущем страны. Израиль якобы финансировал пресс-секретаря Ахмадинежада Акбара Джаванфекра, добавили в газете.

Ранее сообщалось, что Ахмадинежад якобы был убит в результате совместной операции США и Израиля в Тегеране. Согласно источнику, нападение произошло в столичном районе Нармак. Позже выяснилось: Ахмадинежад выжил. Родственники экс-президента Ирана категорически отрицали информацию о его смерти. Близкие политика назвали эти новости абсолютно недостоверными. Затем в Сети появились кадры с ним.

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