В Сети появилось видео с Ахмадинежадом на фоне сообщений о его гибели

RT опубликовало в Telegram-канале кадры с экс-президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом на фоне сообщений о его гибели. Источник телеканала, близкий к окружению политика, заявил, что он жив.

В Сети появились кадры, на которых Ахмадинежад общается с народом. Первоначально телеканал заявил, что запись сделана после слухов о гибели экс-главы государства. Однако позже выяснилось, что ролик был снят 26 февраля — до начала операции США и Израиля против Ирана. Несмотря на это, источник RT опроверг информацию о смерти экс-президента.

Ранее агентство Khabar-e fouri также сообщило, что Ахмадинежад выжил. Родственники экс-президента Ирана категорически отрицают информацию о его смерти. Близкие политика назвали эти новости абсолютно недостоверными.

До этого сообщалось, что Ахмадинежад якобы был убит в результате совместной операции США и Израиля в Тегеране. Согласно источнику, нападение произошло в столичном районе Нармак.

Тем временем глава исламского координационного совета Исламской Республики Мохсен Махмуди заявил, что церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи начнется 4 марта в 21:30 по московскому времени. По его словам, мероприятие продлится три дня.