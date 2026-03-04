Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:55

«Команды раздал»: Путин указал на организацию эвакуации с Ближнего Востока

Путин дал МЧС команды по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

МЧС и МИД получили команды по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, они уже даны и другим ведомствам.

По поводу вывоза туристов наших из стран Ближнего Востока, как здесь дела обстоят? Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее, — указал российский лидер.

Необходимость эвакуации возникла вследствие ухудшения обстановки в Иране, которое было спровоцировано масштабными бомбардировками, проведенными США и Израилем 28 февраля. Представители российского МИД совместно с сотрудниками МЧС быстро приняли меры по обеспечению безопасной отправки россиян.

Ранее сообщалось, что россияне продолжают покидать Иран через границу с Азербайджаном при поддержке властей Баку. Например, 3 марта границу пересекли 130 человек, включая семьи сотрудников российских дипломатических миссий в Иране.

Также стало известно, что для возвращения граждан уже был задействован самолет МЧС России. Он доставил в подмосковный Жуковский 117 человек, больше половины из которых — дети. Все они выехали из Ирана через наземные пограничные переходы с Азербайджаном. Операция по их эвакуации завершилась успешно.

Россия
Владимир Путин
МЧС
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетики в Брянской области оказались под ударом ВСУ
Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай
ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана
Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов
В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах
«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном
В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме
В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши
Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии
Отмена концертов, нервный срыв, измены, Долина: как живет певица Слава
Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России
В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты
Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ
Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей
Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля
Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков
Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной
Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия
Путин навсегда «открыл двери» паспортных столов для жителей Донбасса
«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.