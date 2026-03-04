«Команды раздал»: Путин указал на организацию эвакуации с Ближнего Востока Путин дал МЧС команды по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока

МЧС и МИД получили команды по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, они уже даны и другим ведомствам.

По поводу вывоза туристов наших из стран Ближнего Востока, как здесь дела обстоят? Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее, — указал российский лидер.

Необходимость эвакуации возникла вследствие ухудшения обстановки в Иране, которое было спровоцировано масштабными бомбардировками, проведенными США и Израилем 28 февраля. Представители российского МИД совместно с сотрудниками МЧС быстро приняли меры по обеспечению безопасной отправки россиян.

Ранее сообщалось, что россияне продолжают покидать Иран через границу с Азербайджаном при поддержке властей Баку. Например, 3 марта границу пересекли 130 человек, включая семьи сотрудников российских дипломатических миссий в Иране.

Также стало известно, что для возвращения граждан уже был задействован самолет МЧС России. Он доставил в подмосковный Жуковский 117 человек, больше половины из которых — дети. Все они выехали из Ирана через наземные пограничные переходы с Азербайджаном. Операция по их эвакуации завершилась успешно.