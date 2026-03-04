Зимняя Олимпиада — 2026
США и Израиль обвинили в создании угрозы ядерной катастрофы в Иране

Постпред Ульянов заявил об угрозе АЭС «Бушер» из-за взрывов вблизи станции

Американский эсминец класса «Арли Берк» USS Spruance запускает ракету Tomahawk для поражения наземных целей в рамках операции «Эпическая ярость»
Взрывы происходят всего в нескольких километрах от линии физической защиты иранской атомной электростанции «Бушер», заявил на заседании Совета управляющих МАГАТЭ постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат подчеркнул, что угроза безопасности этого ядерного объекта сохраняется, передает ТАСС.

По словам Ульянова, особую тревогу вызывают риски, которые создает для станции американо-израильская агрессия. Он напомнил, что накануне об опасности для «Бушера» также говорил глава Росатома Алексей Лихачев.

Буквально в километрах от ее линии физзащиты звучат взрывы. Нарушение целостности этого ядерного объекта чревато катастрофическими последствиями. Надеемся, что США и Израиль отдают себе в этом отчет, — сказал Ульянов.

Ранее дипломат заявил, что реакция МАГАТЭ на атаки против Ирана была абсолютно неудовлетворительной. Он также раскритиковал международную организацию за низкий уровень инициативности.

До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в агентство не поступало информации о повреждениях иранских атомных объектов в результате ударов. Он отметил, что связаться с национальным ядерным регулятором исламской республики не удавалось.

