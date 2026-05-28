Шестой ребенок, критика СВО, ликвидация бизнеса в РФ: как живет Водянова

Наталья Водянова
Российская супермодель Наталья Водянова объявила о шестой беременности. Что об этом известно, как сложилась ее личная жизнь, что известная манекенщица говорила об СВО?

Что известно о личной жизни Водяновой

Водянова появилась на обложке летнего номера французского Vogue.

«В начале года, в перерыве между двумя модными показами, Наталья Водянова доверилась мне и сообщила, что ждет ребенка. Своего шестого ребенка — в 44 года. Я сразу поняла: именно она должна стать героиней нашей летней обложки. В ходе нашей беседы Наталья стала идеальным воплощением того самого материнства — осознанного, выбранного по собственной воле и принятого всей душой. Она с глубокой признательностью размышляла о том, какое это счастье — получить такой шанс», — поделилась руководитель редакционного контента Vogue France Клэр Томпсон-Джонвилль.

На обложке журнала беременная в шестой раз модель предстала в непринужденном стиле. Она выбрала облегающее короткое платье, а также дополнила образ кедами. Этот выпуск журнала целиком посвящен вопросам фертильности и материнства.

Наталья Водянова станет матерью третьего ребенка от французского миллиардера Антуана Арно. Он — старший сын и наследник Бернара Арно, главы группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), которая владеет более чем 70 брендами, включая Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Moët & Chandon и Hennessy.

Первым мужем Натальи Водяновой был британский художник Джастин Тревор Беркли Портман. В браке родилось трое детей: сын Лукас Александр, дочь Нева и сын Виктор. Однако в 2021 году супруги развелись.

Что Водянова говорила о спецоперации

Наталья Водянова выступает против спецоперации. Она также помогает украинским беженцам.

«Как мать, в случае любых потрясений я могу думать только о детях. В эти дни мое сердце и мои мысли с матерями и женщинами, которых уже коснулось и еще может коснуться происходящее на Украине, я думаю только о них и их детях. В одиночку я, конечно, не смогу помочь всем, но вместе мы можем сделать очень и очень многое. Я внимательно изучаю и скоро начну делиться данными благотворительных организаций, которые помогают пострадавшим, буду жертвовать сама и призываю вас тоже жертвовать и делиться информацией», — высказывалась она в микроблоге.

Что известно о ликвидации бизнеса Водяновой в России

В мае 2026-го сообщалось, что бизнес супермодели ООО «Супернова продакшенс» находится в стадии ликвидации с 16 января 2026 года. Компания занималась производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

По данным, чистая прибыль компании Водяновой в 2025 году упала до минус 35,9 млн рублей. Информации о выручке в открытых источниках нет. Причины ликвидации официально не разглашаются. В 2024 году медиа сообщали, что киностудия работала в убыток около 6 млн рублей, предполагая возможную ликвидацию бизнеса.

«Супернова продакшенс» была создана в 2019 году для производства видео для благотворительного фонда модели «Обнаженные сердца». В 2023 году убыток составил 5,9 млн рублей, а в 2024-м выручка дополнительно снизилась. Формально Водянова остается владелицей, однако фактическое управление осуществляет директор Елена Дмитриенко.

