«Это мой брат, и его арестовали»: у кого из звезд родные — преступники?

Семейные связи не всегда бывают безупречными: за яркими именами знаменитостей нередко скрываются родные, чьи поступки шокируют. NEWS.ru рассказывает о звездах, родственники которых оказались не в ладах с законом.

Екатерина Волкова и ее брат

Звезда телесериала «Воронины» Екатерина Волкова — сестра Леонида Волкова, которого в 2023 году задержали по подозрению в двойном убийстве. Тела двух пропавших россиян, 28-летнего Павла Векшина и 37-летнего Кирилла Щукина из Массачусетса, были найдены на складе, одно из них было расчленено. Оба исчезли 9 апреля.

«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке. Мы пытаемся установить связь с братом и его адвокатом, но пока сделать это не получается», — писала актриса в своем Telegram-канале.

Екатерина Волкова и ее брат Леонид Фото: Социальные сети

Волкова уверена в невиновности брата. Разбирательство в этом деле до сих пор продолжается.

Вуди Харрельсон и его отец

Актер Вуди Харрельсон — сын киллера, приговоренного к двум пожизненным срокам. Впервые Чарльз Харрельсон оказался под арестом еще до того, как ему исполнилось 30 лет, в 1968 году. Жертвой стал продавец ковров из Хьюстона. Чарльз исполнял заказ конкурента бизнесмена. Тело предпринимателя нашли в канаве лишь спустя полгода. Но присяжные в тот раз оправдали мужчину.

Следующей жертвой стал торговец зерном. Мужчина был найден в собственном сарае с двумя пулями в голове. Три года длилось следствие, и в итоге Харрельсон сел на 15 лет, но отсидел лишь пять из них. Его отпустили по УДО.

К пожизненному сроку его приговорили после убийства федерального судьи. Сам Вуди, как и его братья, уверен, что Чарльз не причастен к расправе над представителем Фемиды. В 2007 году Чарльз Харрельсон скончался в тюрьме по естественным причинам.

Вуди Харрельсон Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наталья Водянова и ее кузен

Двоюродный брат супермодели Натальи Водяновой Сергей был судим за разбой. В 2010 году его приговорили к четырем годам и трем месяцам лишения свободы в нижегородском суде. На тот момент это была уже его пятая судимость.

Его обвиняли сразу по нескольким статьям: грабеж, разбой, вымогательство с применением насилия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже хищение паспорта.

Криминальное прошлое есть и у другого двоюродного брата модели — Романа. Вместе с Сергеем они приходили на одно из ток-шоу НТВ.

О своих похождениях братья рассказывали очень спокойно, словно это была увеселительная прогулка. Таким отношением к своей жизни они ужаснули звездных гостей передачи. Актриса Вера Сотникова пыталась внушить родственникам Водяновой, что их жизнь ужасна и тут нечем гордиться, на что получила в ответ резкое замечание от одного из уголовников.

Наталья Водянова Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ники Минаж и ее брат

В 2020 году брата известной рэп-исполнительницы Ники Минаж Джелани Мараджа отправили за решетку на 25 лет за неоднократное изнасилование своей 11-летней падчерицы.

Разбирательство началось еще в 2016 году. Представители осужденного ранее заявляли, что Ники Минаж будет свидетельствовать в защиту брата. Однако знаменитость так и не появилась на заседании суда.

Сама жертва, которой на момент совершения преступления было 11, свидетельствовала против отчима. Также показания дал и ее восьмилетний брат, который заявил, что видел, как отчим приставал к сестре.

Джелани Марадж свою вину отвергал и заявлял, что дело полностью сфабриковано его бывшей женой. Однако основным доказательством для суда стали следы ДНК мужчины на пижамных штанах девочки.

Ники Минаж Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

