Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 11:33

В США расстроили Киев статистикой по отправленным на Ближний Восток Patriot

Литвин: Украина получила за четыре года всего 600 ракет для Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

С 2022 по 2026 год Украина получила 620 ракет для систем ПВО Patriot стоимостью $3 млн (237 млн рублей), заявил газете The New York Times советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Аналитики отметили, что с 28 февраля этого года страны Ближнего Востока израсходовали более 800 боеприпасов этого типа.

За все четыре года конфликта на Украине Киев получил лишь около 600 ракет для Patriot, — отметил Литвин.

Эксперты также объяснили, что высокая цена боеприпасов вынудила Киев активнее применять альтернативные средства противовоздушной обороны. Они включают крупнокалиберные пулеметы, более дешевые ракеты, запускаемые истребителями F-16, средства радиоэлектронной борьбы и разработанные в стране беспилотники-перехватчики.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что Украина безвозмездно передаст США беспилотники в надежде на поддержку президента Дональда Трампа. По его словам, Киев предоставит свое вооружение даже в случае отказа в обмене на американские ракеты.

США
Украина
ЗРК Patriot
ракеты
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик ответил, может ли Запад снять санкции на российскую нефть
Страшное ДТП унесло жизни пятерых человек в Башкирии
Новый лидер Ирана получил благословение от Путина
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 марта: где сбои в России
Ученые раскрыли, что взорвалось над Европой
Мужчина умирал в луже крови после нападения подростков с ножом
Путин поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Экс-советник Пентагона послал тревожный сигнал по ситуации в Иране
Рой дронов под Брянском, гибель мирных в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 9 марта
«Конец света»: в Британии забили тревогу после заявления Кремля
Венгрия потребовала отменить санкции против российских энергоносителей
«Времена перемен»: фон дер Ляйен захотела другой судьбы для Европы
Тегеран раскрыл, что на самом деле США нужно от Ирана
Израильские солдаты перешли границу соседней страны
На Западе предсказали нефть «за двести»
«Ужасающий антисемитский акт»: в Бельгии ответили на взрыв у синагоги
Американский блогер высмеял заявления властей США о победе над Ираном
ВС России превратили в руины объекты энергетики ВСУ
Более 700 дронов атаковали Россию за одни сутки
Компания AZAL возобновила прямые авиарейсы из Баку в Нахичевань с 9 марта
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.