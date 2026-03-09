В США расстроили Киев статистикой по отправленным на Ближний Восток Patriot

В США расстроили Киев статистикой по отправленным на Ближний Восток Patriot Литвин: Украина получила за четыре года всего 600 ракет для Patriot

С 2022 по 2026 год Украина получила 620 ракет для систем ПВО Patriot стоимостью $3 млн (237 млн рублей), заявил газете The New York Times советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Аналитики отметили, что с 28 февраля этого года страны Ближнего Востока израсходовали более 800 боеприпасов этого типа.

За все четыре года конфликта на Украине Киев получил лишь около 600 ракет для Patriot, — отметил Литвин.

Эксперты также объяснили, что высокая цена боеприпасов вынудила Киев активнее применять альтернативные средства противовоздушной обороны. Они включают крупнокалиберные пулеметы, более дешевые ракеты, запускаемые истребителями F-16, средства радиоэлектронной борьбы и разработанные в стране беспилотники-перехватчики.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что Украина безвозмездно передаст США беспилотники в надежде на поддержку президента Дональда Трампа. По его словам, Киев предоставит свое вооружение даже в случае отказа в обмене на американские ракеты.