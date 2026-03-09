Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 12:29

«Временная мера»: глава РФПИ оценил планы G7 по нефтяным резервам

Дмитриев назвал временной мерой высвобождение нефти из резервов G7

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Решение стран G7 использовать нефть из стратегических резервов — хорошая, но временная мера, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. 9 марта главы минфинов «Большой семерки» должны обсудить с главой МЭА Фатихом Биролем совместное высвобождение нефти из запасов.

Хорошая, но очень временная мера, — написал Дмитриев.

На открытии торгов 9 марта цена нефти Brent поднималась выше $119 (9,4 тыс. рублей) за баррель впервые с июня 2022 года, WTI также превышала $119. Рост котировок достигал 29–31%. К настоящему моменту рост замедлился до 15%, но цены остаются выше $100 за баррель.

Ранее ведущий аналитик Игорь Юшков спрогнозировал неизбежное снижение сверхвысоких цен на нефть. Эксперт пояснил, что долгое сохранение стоимости на уровне $150 за баррель невозможно из-за падения спроса на углеводороды, что в итоге сбалансирует рынок.

Юшков также связал резкий скачок котировок с массовыми повреждениями инфраструктуры в странах Персидского залива и Иране. Он допустил, что восстановление добычи после открытия Ормузского пролива займет несколько месяцев, а логика конфликта для разных сторон заключается в лишении противника экспортной выручки.

нефть
цены
Кирилл Дмитриев
Большая семерка
