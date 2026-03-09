Зимняя Олимпиада — 2026
Иранские военные пообещали наказать США

Генштаб Ирана пообещал наказать США после избрания нового аятоллы

США будут наказаны за агрессию против мусульман и иранского народа, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана после избрания Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером страны. Военные подчеркнули, что под командованием нового главнокомандующего армия станет еще могущественнее и непоколебимее, сообщает агентство Tasnim.

Под командованием аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи как верховного лидера, вождя и главнокомандующего, Вооруженные силы Ирана будут еще более могущественными и непоколебимыми, <...> а враги исламской уммы, особенно Соединенные Штаты, будут наказаны за свою агрессию, преступление и нападение на мусульман и <...> иранский народ, — говорится в сообщении.

Ранее командование Корпуса стражей Исламской революции заявило, что иранские военные в ближайшее время значительно нарастят атаки на объекты США и Израиля в ответ на политику главы Белого дома Дональда Трампа. Интенсивность ударов с применением беспилотников возрастет на 20%, а использование сверхтяжелых стратегических ракет будет удвоено.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран отвергает ультиматум Трампа о безоговорочной капитуляции. Глава дипломатии подчеркнул, что страна будет обороняться столько, сколько потребуется.

