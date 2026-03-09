Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции

У побережья турецкой провинции Анталья затонул катер с нелегальными мигрантами, сообщили местные власти в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Жертвами трагедии стали не менее 14 человек, сообщили местные власти.

Судно с гражданами Афганистана, среди которых были женщины и дети, обнаружили береговые службы утром в районе Демре. Как рассказали в администрации провинции, патрульные решили остановить катер, однако находившиеся на борту попытались скрыться. В ходе резкого маневра судно столкнулось с катером береговой охраны, в результате чего часть мигрантов оказалась в воде.

Выживших доставили на берег, некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Спасателям удалось достать из воды семь человек, еще 14 мигрантов задержаны.

