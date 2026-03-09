Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 14:27

Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У побережья турецкой провинции Анталья затонул катер с нелегальными мигрантами, сообщили местные власти в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Жертвами трагедии стали не менее 14 человек, сообщили местные власти.

Судно с гражданами Афганистана, среди которых были женщины и дети, обнаружили береговые службы утром в районе Демре. Как рассказали в администрации провинции, патрульные решили остановить катер, однако находившиеся на борту попытались скрыться. В ходе резкого маневра судно столкнулось с катером береговой охраны, в результате чего часть мигрантов оказалась в воде.

Выживших доставили на берег, некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Спасателям удалось достать из воды семь человек, еще 14 мигрантов задержаны.

До этого в Челябинске вынесли приговор бывшей сотруднице управления по вопросам миграции, уличенной в организации нелегальной легализации иностранцев. Речь идет о главном специалисте-эксперте, которая в сговоре с сообщниками изготавливала поддельные документы для мигрантов.

