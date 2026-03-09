Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 15:24

Появились кадры сдачи в плен бойцов ВСУ из разбитой лачуги с белым флагом

Военкор Руденко показал кадры сдачи бойцов ВСУ в плен под Красноармейском

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский дрон заснял сдачу плен украинских военных под Красноармейском, заявил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Пленный боец рассказал, что командование велело ждать в подвале фермы дальнейших приказов. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

На опубликованных кадрах военные выходят из разбитого здания фермы. Первый в колонне несет белый флаг, а остальные держат руки за головой.

Пленный Игорь Сидляк рассказал, что их нашел российский военнослужащий. По его словам, боец удивился, обнаружив «нору», в которой они спрятались.

Ранее российские военнослужащие захватили большую партию американских крупнокалиберных пулеметов времен Второй мировой войны в боях с украинской армией. Это произошло неподалеку от границы с Белгородской областью. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

До этого бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ захватили опорный пункт противника в Курской области и трофеи. Как рассказал стрелок бригады с позывным Мартин, во время зачистки лесополосы они продвинулись к блиндажу ВСУ, где обнаружили тела ранее убитых украинских солдат, у которых изъяли трофейные гранаты.

пленные
ВСУ
Красноармейск
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой муж, роды в 46 лет, слухи о долгах: как живет актриса Миронова
Раскрыты последствия ситуации с нефтью из-за Ирана для России
Германию уличили в укреплении оружейной отрасли за счет Украины
В небе над Дубаем были замечены истребители европейской страны
Москвич едва не испепелил ЖК из-за разведенного костра на балконе
Политолог ответил, кого Трамп может обвинить в провале операции в Иране
Российский гимн вернулся на Паралимпиаду спустя 12 лет
«Нихрена не сделаем»: в Сети вспомнили слив эмоционального совещания Путина
Житель Бутурлиновки протаранил на авто дом и чуть не убил двух человек
Редкие автономера Юрия Николаева выставили на продажу за 50 млн рублей
В Кремле объяснили слив черновика с поздравлением Путина к 8 Марта
Украинский банк «рухнул» после мощной кибератаки
Иранская ракета вновь залетела на территорию Турции
В Госдуме рассказали о нюансах получения декретных выплат
В Британии сравнили Тель-Авив с сектором Газа после атаки Ирана
Украинский дрон влетел в жилой дом под Курском
Слова о Путине, четыре развода, театр: как живет актриса Галина Данилова
Появились кадры сдачи в плен бойцов ВСУ из разбитой лачуги с белым флагом
Хоккеисту «Старта» разрезало бедренную артерию коньком во время игры
Футболиста Мбаппе призвали «отменить» из-за случая с Самойловой
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.