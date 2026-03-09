Появились кадры сдачи в плен бойцов ВСУ из разбитой лачуги с белым флагом

Появились кадры сдачи в плен бойцов ВСУ из разбитой лачуги с белым флагом Военкор Руденко показал кадры сдачи бойцов ВСУ в плен под Красноармейском

Российский дрон заснял сдачу плен украинских военных под Красноармейском, заявил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Пленный боец рассказал, что командование велело ждать в подвале фермы дальнейших приказов. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

На опубликованных кадрах военные выходят из разбитого здания фермы. Первый в колонне несет белый флаг, а остальные держат руки за головой.

Пленный Игорь Сидляк рассказал, что их нашел российский военнослужащий. По его словам, боец удивился, обнаружив «нору», в которой они спрятались.

Ранее российские военнослужащие захватили большую партию американских крупнокалиберных пулеметов времен Второй мировой войны в боях с украинской армией. Это произошло неподалеку от границы с Белгородской областью. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

До этого бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ захватили опорный пункт противника в Курской области и трофеи. Как рассказал стрелок бригады с позывным Мартин, во время зачистки лесополосы они продвинулись к блиндажу ВСУ, где обнаружили тела ранее убитых украинских солдат, у которых изъяли трофейные гранаты.