Военный эксперт раскрыл судьбу американских пленных в Иране Эксперт Иванников: пленных США в Иране будут использовать в информационной войне

Захваченных в плен Ираном американских солдат используют для торга и информационных акций, заявил военный эксперт Олег Иванников в беседе с aif.ru. По его словам, их жизни при этом ничего не угрожает, однако точные прогнозы делать сложно.

Говорить о судьбе американских военнопленных можно только на перспективу. Они будут объектом торга, обмена и политического воздействия на противника. Американцы будут вынуждены выступать по Центральному иранскому телевидению, рассказывать о своих преступных замыслах, — сказал Иванников.

Эксперт добавил, что пленные будут давать интервью с признательными показаниями об уничтожении мирных граждан и объектов Ирана. Отказаться от участия в таких мероприятиях они не смогут из-за психологического давления. При этом Иванников подчеркнул, что жизнь военнослужащих вне опасности — после окончания боевых действий их обменяют или другим путем вернут на родину.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил о массированных ударах Ирана по ключевым американским военным объектам на Ближнем Востоке. По его оценке, Вашингтон утратил шансы на военную победу, а цена агрессии стала для администрации неприемлемой.