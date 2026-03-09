«Колоссальные потери»: военкор оценил риски наземной операции США в Иране

Наземная операция в Иране обернется колоссальными потерями для Соединенных Штатов, такое мнение высказал военный корреспондент Александр Харченко. По его словам, которые приводит ТАСС, это обусловлено отсутствием эффективной защиты от FPV-дронов. Харченко подчеркнул, что заход американцев в республику не будет похож ни на Ирак, ни на Афганистан.

Это не будет похоже ни на Ирак, ни на Афганистан. Потери американцев вырастут просто кратно, если не на порядок. Потому что, еще раз напомню, сейчас нет эффективной защиты от FPV-дронов. А так или иначе, вам придется по земле перемещать свои войска, и они будут нести потери. Причем колоссальные, — убежден военкор.

Он напомнил, что Иран готовился к конфликту последние 40 лет. Харченко уверен, что шансы США защитить свою бронетехнику «очень малы».

Местным жителям ничего объяснять-то и не надо, вот Америка, они враги, надо против них сражаться, — констатировал эксперт.

Ранее Генеральный штаб Ирана выступил с грозным предупреждением в адрес Вашингтона после избрания Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером. Военные пообещали, что США и другие враги «пожалеют о любой агрессии» против республики.