09 марта 2026 в 06:14

«Враги будут сожалеть»: в Иране сделали мрачное предупреждение США

Генштаб Ирана: США пожалеют о своей агрессии на Ближнем Востоке

ВС Ирана ВС Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иранский Генеральный штаб выступил с грозным предупреждением в адрес Вашингтона после избрания Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером. Военные пообещали, что США и другие враги «пожалеют о любой агрессии» против республики, передает телеканал Al Jazeera.

Под командованием Моджтабы Хаменеи Америка и другие враги будут сожалеть о любой агрессии против нас, — говорится в заявлении Генштаба.

Там также подчеркнули, что Иран продолжит защищать свою безопасность и интересы «перед лицом заговоров противника». Совет экспертов избрал сына погибшего аятоллы Али Хаменеи новым лидером единогласно. Орган проигнорировал заявления президента США Дональда Трампа о неприемлемости этой кандидатуры.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан указал, что Тегеран намерен отвечать на любые атаки, которые будут наноситься с территории других государств. По его словам, которые приводит агентство ISNA, США и Израиль пытаются спровоцировать раздор между Ираном и странами Персидского залива.

До этого Корпус стражей Исламской революции заявил, что Иран нанес удар по нефтяному танкеру в Ормузском проливе после того, как судно проигнорировало все предупреждения, передает IRIB. По предварительной информации, его атаковали беспилотником.

«Враги будут сожалеть»: в Иране сделали мрачное предупреждение США
