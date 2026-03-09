Премьер-министра Италии высмеяли за слова о США и Иране Rete 4: Мелони предприняла неудачную попытку оправдать операцию США в Иране

Итальянский премьер Джорджа Мелони попала в неловкую ситуацию в прямом эфире телеканала Rete 4. Пытаясь оправдать нападение США на Иран, она столкнулась с жесткими вопросами ведущего Марио Джордано, который уличил ее в противоречиях и фактически обвинил во лжи.

Сначала Мелони заявила о провале дипломатии перед началом военной операции. По ее словам, решить американо-иранский кризис мирным путем было невозможно.

То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места? — поинтересовался Джордано.

Мелони попыталась выкрутиться, сославшись на отсутствие Италии за столом переговоров. Также она попыталась намекнуть, что Иран якобы затягивал процесс.

